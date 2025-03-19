Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским - ОБНОВЛЕНО

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил с украинским коллегой Владимиром Зеленским по телефону.

«Только что завершился очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он продолжался около часа», — написал Трамп в Truth Social.

По его словам, большей частью они говорили о вчерашнем телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным «с целью согласовать запросы и потребности России и Украины».

Трамп пообещал, что в ближайшее время его советник по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио опубликуют заявление по итогам разговора.

19:15

Президент США Дональд Трамп в эти минуты проводит телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил заместитель председателя аппарата Белого дома Дэн Скавино.

Переговоры проходят прямо из Овального кабинета. Звонок должен был начаться в 16:00 по Киеву.