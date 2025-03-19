Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским - ОБНОВЛЕНО
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил с украинским коллегой Владимиром Зеленским по телефону.
«Только что завершился очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он продолжался около часа», — написал Трамп в Truth Social.
По его словам, большей частью они говорили о вчерашнем телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным «с целью согласовать запросы и потребности России и Украины».
Трамп пообещал, что в ближайшее время его советник по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио опубликуют заявление по итогам разговора.
19:15
Президент США Дональд Трамп в эти минуты проводит телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщил заместитель председателя аппарата Белого дома Дэн Скавино.
Переговоры проходят прямо из Овального кабинета. Звонок должен был начаться в 16:00 по Киеву.