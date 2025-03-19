Позиции азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу

ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что 18 марта с 22:20 до 19 марта 01:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Зод, Йухары Шорджа Басаркечярского района и Базарчай района Гаракилься, вновь с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.