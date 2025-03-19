В Агдаме два молодых человека получили ножевые ранения
В Агдамском районе в ходе конфликта два человека получили ножевые ранения.
Как сообщает Report, инцидент произошел перед Агдамским Государственным социально-экономическим колледжем, расположенным в поселке Гузанлы.
В ходе конфликта жители Агдамского района - Ширинов Туран Агшин оглу (2007 г.р.) и Аллахвердиев Ягуб Эльнур оглу (2005 г.р.) получили несколько ножевых ранений.
Причина происшествия пока неизвестна.
По факту ведется расследование.
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