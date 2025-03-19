В Агдаме два молодых человека получили ножевые ранения

В Агдамском районе в ходе конфликта два человека получили ножевые ранения.

Как сообщает Report, инцидент произошел перед Агдамским Государственным социально-экономическим колледжем, расположенным в поселке Гузанлы.

В ходе конфликта жители Агдамского района - Ширинов Туран Агшин оглу (2007 г.р.) и Аллахвердиев Ягуб Эльнур оглу (2005 г.р.) получили несколько ножевых ранений.

Причина происшествия пока неизвестна.

По факту ведется расследование.