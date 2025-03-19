 «Экрем Имамоглу - лидер преступной группы», заявила прокуратура Стамбула | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

«Экрем Имамоглу - лидер преступной группы», заявила прокуратура Стамбула

First News Media10:44 - Сегодня
«Экрем Имамоглу - лидер преступной группы», заявила прокуратура Стамбула

Стамбульская прокуратура выступила с заявлением об операции, в рамках которой было выданы ордера на задержание более 100 подозреваемых по разным обвинениям, включая мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

В заявлении прокуратуры Экрем Имамоглу называется «лидером преступной группы», в отношении которой выявлены факты взяточничества и коррупции, передает издание Haberler.

Экрем Имамоглу был задержан после обыска в его доме в его доме в районе Сарыер.

Операция, охватывающая более 100 человек, включает расследования по тендерам, урегулированию городских вопросов и борьбе с терроризмом.

В отношении Имамоглу и других обвиняемых инициировано два отдельных расследования.

Первое из них связано с организацией, названной «Городским соглашением», в рамках которого выданы ордера на арест Экрема Имамоглу, глав муниципалитетов Шишли Ресула Экрема Шахана и Бейликдюзю Мурата Чалыка, а также заместителя генерального секретаря городской мэрии Махира Полата.

Второе расследование касается обвинений в коррупции, в рамках которого утверждается, что Имамоглу в бытность мэром района Бейликдюзю устроил своих коллег в городскую мэрию.

Также согласно итогу расследования, он со своими соратниками значительно завышал стоимость контрактов в крупных тендерных проектах.

Кроме того, утверждается, что с крупных предприятий требовали взятки, а отказавшиеся платить руководители сталкивались с попытками принудительного изъятия денег через решения муниципальных советов.

В заявлении Стамбульской прокуратуры также говорится, что в ходе расследования в связи с деятельностью террористической организации PKK/KCK, выяснено, что в рамках "Городского соглашения" Экрем Имамоглу вступил в альянс с Народным демократическим конгрессом (HDK), считающейся связанной с террористической организацией. По результатам расследования также установлено, что несколько депутатов муниципальных советов, избранных от Республиканской народной партии (CHP), связаны с террористической организацией и были арестованы.

Расследование также показало, что Экрем Имамоглу, вместе с рядом других подозреваемых, участвовал в организации коррупционных схем и незаконного обогащения через манипуляции с тендерами и контрактами, а также в подделке документов для отмывания денежных средств.

В своем заявлении Стамбульская прокуратура сообщила, что в рамках расследования обнаружены случаи сбора незаконных пожертвований, когда предпринимателей вынуждали делать взносы через посредников, используя эти деньги для преступной деятельности и отмывания.

Источник: Haberler

Поделиться:
349

Актуально

Политика

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры из поездки ...

Xроника

Сахиба Гафарова награждена орденом «Шараф»

Политика

Позиции азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу

Политика

Позиции Азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу

В мире

В Стамбуле задержаны главы крупных муниципалитетов

Европарламент призвал к расширению ЕС: «Если не мы, то это сделают другие»

«Экрем Имамоглу - лидер преступной группы», заявила прокуратура Стамбула

Трамп назвал работу USAID «сплошным мошенничеством»

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Путин заявил о согласии России на перемирие с Украиной

В Сенате США пообещали новые санкции против России, если Путин откажется от перемирия

Песков: время сложить оружие у ВСУ под Курском «сокращается, как шагреневая кожа»

Американский суд остановил депортацию мигрантов из страны

Последние новости

В Стамбуле задержаны главы крупных муниципалитетов

Сегодня, 11:57

Сахиба Гафарова награждена орденом «Шараф»

Сегодня, 11:34

Джаз-мугам, Вагиф Мустафазаде и его наследие: Азиза Мустафазаде c сыном на открытии звезды отца в Баку – ВИДЕО

Сегодня, 11:31

СМИ: У Никиты Михалкова серьезные проблемы со здоровьем

Сегодня, 11:30

Европарламент призвал к расширению ЕС: «Если не мы, то это сделают другие»

Сегодня, 11:29

В Гяндже трое мужчин напали на водителя, но сами оказались под колесами

Сегодня, 11:25

Банк ABB в этом году выплатит рекордные 200 миллионов манатов дивидендов

Сегодня, 11:11

«Экрем Имамоглу - лидер преступной группы», заявила прокуратура Стамбула

Сегодня, 10:44

Трамп назвал работу USAID «сплошным мошенничеством»

Сегодня, 10:43

Золото обновило исторический максимум на бирже

Сегодня, 10:34

В части одного из районов Баку временно не будет газа

Сегодня, 10:21

В Стамбуле запретили демонстрации после задержания мэра города

Сегодня, 10:16

Проходит 31 год со дня теракта в бакинском метро

Сегодня, 10:05

Дорожная полиция предупреждает: Будьте внимательны за рулем в праздники

Сегодня, 10:03

Что осталось за кадром съемок клипа группы Mamagama «Run with U»? – ВИДЕО

Сегодня, 09:52

В эти дни МЧС Азербайджана будет работать в усиленном режиме

Сегодня, 09:51

Европейские страны требуют ускорить процесс вступления Украины в ЕС

Сегодня, 09:49

На одной из центральных дорог в Баку изменен скоростной режим

Сегодня, 09:46

Власти Ирана отменят деятельность полиции нравов

Сегодня, 09:42

Чахаршанбе-Сури в Иране: 8 погибших, почти тысяча раненых

Сегодня, 09:40
Все новости
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС
1news TV

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

До Новруза остаются считанные дни, и вся страна активно готовится к одному из самых любимых праздников весны. Представляем вашему вниманию опрос,18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25