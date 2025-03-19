«Экрем Имамоглу - лидер преступной группы», заявила прокуратура Стамбула

Стамбульская прокуратура выступила с заявлением об операции, в рамках которой было выданы ордера на задержание более 100 подозреваемых по разным обвинениям, включая мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

В заявлении прокуратуры Экрем Имамоглу называется «лидером преступной группы», в отношении которой выявлены факты взяточничества и коррупции, передает издание Haberler.

Экрем Имамоглу был задержан после обыска в его доме в его доме в районе Сарыер.

Операция, охватывающая более 100 человек, включает расследования по тендерам, урегулированию городских вопросов и борьбе с терроризмом.

В отношении Имамоглу и других обвиняемых инициировано два отдельных расследования.

Первое из них связано с организацией, названной «Городским соглашением», в рамках которого выданы ордера на арест Экрема Имамоглу, глав муниципалитетов Шишли Ресула Экрема Шахана и Бейликдюзю Мурата Чалыка, а также заместителя генерального секретаря городской мэрии Махира Полата.

Второе расследование касается обвинений в коррупции, в рамках которого утверждается, что Имамоглу в бытность мэром района Бейликдюзю устроил своих коллег в городскую мэрию.

Также согласно итогу расследования, он со своими соратниками значительно завышал стоимость контрактов в крупных тендерных проектах.

Кроме того, утверждается, что с крупных предприятий требовали взятки, а отказавшиеся платить руководители сталкивались с попытками принудительного изъятия денег через решения муниципальных советов.

В заявлении Стамбульской прокуратуры также говорится, что в ходе расследования в связи с деятельностью террористической организации PKK/KCK, выяснено, что в рамках "Городского соглашения" Экрем Имамоглу вступил в альянс с Народным демократическим конгрессом (HDK), считающейся связанной с террористической организацией. По результатам расследования также установлено, что несколько депутатов муниципальных советов, избранных от Республиканской народной партии (CHP), связаны с террористической организацией и были арестованы.

Расследование также показало, что Экрем Имамоглу, вместе с рядом других подозреваемых, участвовал в организации коррупционных схем и незаконного обогащения через манипуляции с тендерами и контрактами, а также в подделке документов для отмывания денежных средств.

В своем заявлении Стамбульская прокуратура сообщила, что в рамках расследования обнаружены случаи сбора незаконных пожертвований, когда предпринимателей вынуждали делать взносы через посредников, используя эти деньги для преступной деятельности и отмывания.

Источник: Haberler