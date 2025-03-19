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Белый дом: Трамп намерен урегулировать конфликт на Украине «раз и навсегда»

First News Media23:20 - 19 / 03 / 2025
Белый дом: Трамп намерен урегулировать конфликт на Украине «раз и навсегда»

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора сошлись во мнении о необходимости завершить конфликт на Украине "долгосрочным миром".

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

"Оба лидера согласились с тем, что этот конфликт должен завершиться прочным миром, а также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между США и Россией", — заявила пресс-секретарь администрации Трампа Кэролайн Ливитт.

По ее словам, Трамп также выразил намерение завершить украинский конфликт "раз и навсегда". "Он полон решимости завершить это раз и навсегда", – сказала Ливитт на брифинге.

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