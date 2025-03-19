Европарламент призвал к расширению ЕС: «Если не мы, то это сделают другие»

Председатель Европарламента Роберта Метсола считает, что Евросоюзу необходимо расширяться, в том числе путем принятия Украины, Молдовы и стран Западных Балкан, на фоне растущих противоречий в отношениях с США.

Такую позицию она выразила в интервью порталу Euractiv.

По ее словам, ЕС должен «воспользоваться моментом и расшириться», поскольку «влияние США на мировой арене уменьшается». Метсола назвала возможное расширение сообщества «геополитической необходимостью», предупредив, что если Евросоюз не сможет интегрировать Украину, Молдову и Западные Балканы, «пустоту заполнят другие».

Euractiv отмечает, что призыв председателя Европарламента прозвучал на фоне растущей напряженности в трансатлантических отношениях, когда взгляды Брюсселя и Вашингтона на торговую политику и вопросы безопасности расходятся. Метсола полагает, что европейскому сообществу следует «проявить лидерство» путем интеграции новых государств, чтобы партнеры, в частности США, воспринимали ЕС всерьез. «За последнее десятилетие ЕС потерял больше членов, чем приобрел. Если мы не активизируем усилия, это сделают другие» - добавила она.

Источник: ТАСС