СМИ: У Никиты Михалкова серьезные проблемы со здоровьем

Известный российский кинорежиссер Никита Михалков попал в больницу из-за серьёзных проблем с сердцем.

По данным российского Telegram-канала Shot, 79-летнему Н.Михалкову стало плохо в начале марта – у него резко поднялось давление, после чего режиссера доставили в больницу, где стабилизировали состояние.

У Никиты Михалкова обнаружили проблемы с сердцем и давлением - режиссёру выписали курс препаратов и отпустили домой на амбулаторное лечение в тот же день.

Отмечается, что сейчас Н.Михалкову стало лучше.