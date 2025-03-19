США считают необходимым участие ЕС в переговорах по Украине

Евросоюз должен участвовать в достижении мирного соглашения по Украине, поскольку Россия хочет снятия санкций, введенных сообществом.

Об этом заявили официальные лица США европейским коллегам, информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Вашингтон недавно уведомил Брюссель, что «приоритетом является прекращение боевых действий в зоне конфликта и обсуждение таких вопросов, как потенциальные меры безопасности для Украины». Этот шаг может «придать уверенности союзным странам». Они опасаются, что США попытаются без участия европейских лидеров заключить сделку, которая может ослабить Украину или безопасность Европы. Подобные опасения усилились во вторник, когда лидеры РФ и США провели телефонный разговор, отмечает Bloomberg.

До сих пор американский президент Дональд Трамп «в значительной степени исключал участие Европы» в разговорах с Украиной и Россией, говорится в публикации.

Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас ранее заявила, что сообщество ищет возможность присоединиться к переговорам по Украине, но пока ее не видит. По ее словам, ЕС, в частности, пытается повлиять на американскую сторону, «озвучивая аргументы, которые может использовать Россия».

Источник: ТАСС