ЦРУ участвовало в торговле оружием за рубежом - рассекреченные документы

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США участвовало в торговле оружием за рубежом и получало с этого прибыль, следует из материалов, опубликованных американским национальным архивом по распоряжению президента Дональда Трампа, передает РИА Новости.

В рассекреченном документе приводится информация, собранная органами безопасности, о торговце оружием, бывшем сотруднике ЦРУ Самуэле Каммингсе. Его и ранее подозревали в том, что он поддерживал связи с ЦРУ после ухода из управления. Согласно новым документам, Каммингс был посредником, с помощью которого ЦРУ фактически владело торговавшими оружием компаниями International Armament Corporation и Interamco, зарегистрированными в США, Швейцарии и Канаде.