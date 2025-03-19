Лидер CHP отреагировал на задержание мэра Стамбула

Глава турецкой оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Озгюр Озель отреагировал на решение о задержании 100 человек, включая мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Как сообщает CNN Türk, в своем заявлении он охарактеризовал задержание Имамоглу как «попытку помешать народу выбрать следующего президента». По его словам, перспективы мэра Стамбула победить в будущей президентской гонке крайне высоки.

Право на участие в выборах Имамоглу может потерять и ввиду аннулирования Стамбульским университетом его диплома о высшем образовании, поскольку по Конституции наличие высшего образования является требованием к кандидату.

23 марта должен был состояться съезд CHP, на котором в результате внутрипартийного голосования, как прогнозировалось, мэр мегаполиса мог быть выбран кандидатом от партии на участие в выборах президента.

Источник: CNN Türk