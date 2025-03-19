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США сворачивают контрразведывательные операции против России

First News Media13:00 - Сегодня
США сворачивают контрразведывательные операции против России

Несколько агентств национальной безопасности США приостановили работу по координации усилий по противодействию диверсиям, дезинформации и кибератакам со стороны России.

Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на бывших чиновников, которые занимались этими вопросами при бывшей администрации.

«По словам бывших американских чиновников, перед инаугурацией президента Дональда Трампа представители Байдена проинформировали новую администрацию об усилиях и призвали продолжать следить за российской кампанией гибридной войны»,— говорится в публикации Reuters. «Однако с тех пор, как Трамп вступил в должность 20 января, большая часть работы застопорилась»,— пишет агентство со ссылкой на одиннадцать действующих и бывших чиновников, все из которых пожелали остаться анонимными.

По словам источников агентства, при новой администрации Совет национальной безопасности США прекратил официальную координацию усилий различных ведомств США, в том числе ФБР, Министерства внутренней безопасности и Госдепартамента, сообщили нынешние и бывшие официальные лица. Неясно, однако, на каком уровне — президента или руководителей отдельных ведомств — принималось решение о прекращении работы по мониторингу ситуации.

По информации Reuters, рабочие группы для мониторинга эскалации гибридной войны со стороны России были созданы в прошлом году, когда у власти находился Джо Байден. Он дал соответствующее распоряжение команде по национальной безопасности на фоне предупреждений американской разведки о том, что Россия ведет гибридную войну против западных стран. По словам источников Reuters, план по координации усилий по противодействию разрабатывался под руководством президентского Совета национальной безопасности (СНБ) и задействовал по меньшей мере семь агентств национальной безопасности.

Источник: Коммерсант

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