Армения временно откроет КПП на границе с Турцией

Правительство Армении на заседании 20 марта приняло решение, согласно которому в период с 21 по 31 марта контрольно-пропускной пункт «Маргара» на границе с Турцией становится действующим, для отправки через территорию этой страны гуманитарных грузов в Сирию.

«В результате рабочих встреч представителей соответствующих ведомств Армении и Сирии достигнута договоренность об обсуждении также вопроса оказания РА гуманитарной помощи Сирии. Принятие данного проекта решения обусловлено необходимостью транспортировки грузов гуманитарной помощи, направляемого в Сирию от имени Армении, наземным путем через территорию Турции», - цитируют решение армянские СМИ.