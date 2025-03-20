Президент Португалии распустил парламент
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза подписал указ о роспуске Собрания республики — однопалатного законодательного органа.
Об этом решении сообщили на сайте главы государства.
Вместе с этим президент распорядился провести выборы в законодательные органы 18 мая. Очередные выборы станут в Португалии уже третьими за последние три года.
Распустить парламент президент решил после того, как 11 марта депутаты выразили недоверие правительству премьер-министра Луиша Монтенегру во время политического кризиса, который начался в стране в феврале.
Источник: Gazeta.Ru
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