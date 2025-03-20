Канада осудила Китай за казнь своих четырех граждан

Глава МИД Канады Мелани Жоли осудила Китай за казнь четырех канадцев.

Об этом она заявила во время разговора с журналистами, пишет ТАСС.

«Мы решительно осуждаем казнь канадцев в Китае», — сказала Жоли.

Она уточнила, что этих людей казнили из-за обвинений за связанные с наркотиками преступления. По словам министра, у них было двойное гражданство Канады и Китая. Другие подробности она разглашать не стала.

Жоли лишь добавила, что лично следила за судьбой осужденных в течение нескольких месяцев. По ее словам, она и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо лично просили китайские власти о снисхождении.

Источник: Gazeta.Ru