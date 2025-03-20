Минобороны Турции: Союзники не должны вводить санкции друг против друга

В Министерстве национальной обороны Турции раскритиковали санкции США, введенные против Анкары в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») под предлогом закупки ею ЗРК С-400.

В оборонном ведомстве напомнили, что при исключении Турции из программы разработки самолетов пятого поколения F-35, в Вашингтоне ссылались на действие рестрикций CAATSA.

«В Анкаре неоднократно называли ошибочными взаимные санкции стран-союзниц. Решение о возвращении Турции в программу F-35 будет рассмотрено после отмены санкций», - отметили в Минобороны Турции.

В ведомстве прокомментировали также тему закупки и модернизации парка самолетов F-16, состоящих на вооружении ВВС Турции. «Процесс закупки самолетов F-16 Blok 70 координируется с американскими структурами», - отметили в Минобороны.

В министерстве сообщили при этом о рассмотрении цен на самолеты Eurofighter Typhoon, заинтересованность в закупке которых проявили ранее в Анкаре. «В компании BAE Systems официально информировали власти Турции о ценовом диапазоне военных самолетов Eurofighter Typhoon. Процесс будет продолжен в координации с представителями Минобороны Великобритании и BAE Systems», - заверили в ведомстве.

Кроме того, в Минобороны Турции поделились данными об усилиях по борьбе с терроризмом.

«Только за последнюю неделю турецкая армия нейтрализовала в регионе, в том числе на севере Ирака и Сирии, 21 террориста, а в целом с начала года - 523 боевика», - сообщили в министерстве. Там призвали террористов незамедлительно объявить о самоликвидации и прекращении вооруженных действий.

Источник: АЗЕРТАДЖ