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Неадекваты на границе: Беспредел в армянской армии или попытка спровоцировать азербайджанских военных? - ВИДЕО

First News Media16:22 - Сегодня
Неадекваты на границе: Беспредел в армянской армии или попытка спровоцировать азербайджанских военных? - ВИДЕО

Армения продолжает военные провокации на условной границе с Азербайджаном.

По сообщениям Министерства обороны Азербайджана, начиная c 16 марта армянские подразделения ежедневно обстреливают позиции Вооруженных сил АР. К сегодняшнему дню, 20 марта, число обстрелов достигло 11.

Целенаправленный характер этих провокаций подтверждают отдельные инциденты на границе, такие как те, что были запечатлены на недавно распространенных видеокадрах.

Такие инциденты могут свидетельствовать как о серьезных проблемах, если не сказать о полном беспределе, в армянской армии, командование которой отправляет служить на границу невменяемых лиц, так и о преднамеренных провокациях с конкретными целями.

Цель таких действий очевидна — вызвать раздражение среди азербайджанских военнослужащих, вывести их из равновесия и тем самым спровоцировать на ответные действия.

И хотя наши военные могли бы легко нейтрализовать армянского солдата, они продемонстрировали железную выдержку, не ответив на его неадекватный поступок.

Что же, возможно армянской стороне стоило бы более серьезно подходить к вопросам дисциплины в своих рядах, и принимать меры, наказывать таких провокаторов.

В противном случае Азербайджан оставляет за собой право на соответствующие действия.

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