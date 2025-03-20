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Шойгу: Армении придется ввести санкции против РФ, если она вступит в ЕС

First News Media19:00 - Сегодня
Шойгу: Армении придется ввести санкции против РФ, если она вступит в ЕС

Вступление Армении в Евросоюз будет означать для нее необходимость присоединиться к антироссийским санкциям и поставкам оружия Украине.

Как передает ТАСС, об этом журналистам заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Армения должна будет присоединиться к европейским санкциям и военно-политическим решениям Евросоюза, в том числе в рамках таких инструментов, как Общая политика безопасности и обороны ЕС, а также Европейский фонд мира. Этот фонд финансово поддерживает вооруженные силы нацистского режима на Украине", - предупредил он.

Таким образом, отметил Шойгу, Армения в случае возможного вступления в Евросоюз не только столкнется с экономическими проблемами, но и будет вынуждена присоединиться к введению антироссийских санкций, Брюссель станет настаивать на этом.

Шойгу напомнил, что денежные переводы в Армению из России обеспечивают примерно 15% ВВП страны. "По самым скромным подсчетам, выход из ЕАЭС на этапе переговорного процесса о присоединении к Евросоюзу будет стоить Армении 30-40% ее ВВП. Это нанесет экономике страны критический ущерб, а падение производства, сжатие рынка труда, рост безработицы и инфляция приведут к резкому снижению уровня жизни. При этом на щедрые субсидии от ЕС с учетом состояния европейской экономики Еревану рассчитывать не следует", - считает Шойгу.

По его словам, в обмен на перспективу евроинтеграции гражданам Армении придется отказаться от привилегий, которые дает единый рынок труда ЕАЭС, в том числе от трудоустройства без разрешительных документов, упрощенной регистрации, бесплатной медицинской помощи, бесплатного образования и многого другого.

"Значительная доля приходится на перечисления от армянских граждан, работающих в России. С учетом того, что многим придется вернуться на родину, а в Европе их не ждут, можно с уверенностью прогнозировать, что денежные поступления из-за рубежа в армянскую экономику сократятся, и весьма существенно", - считает Шойгу. По его мнению, в этом случае потребуется срочно создавать новые рабочие места, а в стране нет необходимых для этого инвестиционных ресурсов.

"Армении придется перестраивать всю систему стандартов и сертификации под требования ЕС. На практике это означает как минимум - стагнацию, а как максимум - уничтожение имеющейся промышленности, включая металлургическую, пищевую и легкую. Подобная картина уже наблюдается на примере республик Прибалтики. Украина тоже в свое время от этого пострадала, когда гармонизация ее законодательства с нормами права ЕС, в том числе третьего энергопакета, привела к деградации промышленного производства и энергетики", - пояснил он.

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