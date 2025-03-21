Тбилиси приветствует договоренности Баку и Еревана по тексту мирного договора
Грузия приветствует завершение переговоров по тексту мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.
Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе встречи с армянским коллегой Николом Пашиняном в Ереване.
На встрече также обсуждались региональные вызовы, важность мира и стабильности на Южном Кавказе.
Кобахидзе отметил, что завершение переговоров по тексту мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном является историческим шагом для достижения долгосрочной стабильности в регионе.
Стороны уделили внимание основным вопросам, стоящим на повестке дня двустороннего стратегического партнерства, включая сотрудничество в торгово-экономической, транспортной и культурной сферах.
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