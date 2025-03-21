Тбилиси приветствует договоренности Баку и Еревана по тексту мирного договора

Грузия приветствует завершение переговоров по тексту мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе встречи с армянским коллегой Николом Пашиняном в Ереване.

На встрече также обсуждались региональные вызовы, важность мира и стабильности на Южном Кавказе.

Кобахидзе отметил, что завершение переговоров по тексту мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном является историческим шагом для достижения долгосрочной стабильности в регионе.

Стороны уделили внимание основным вопросам, стоящим на повестке дня двустороннего стратегического партнерства, включая сотрудничество в торгово-экономической, транспортной и культурной сферах.