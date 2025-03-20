МВД Азербайджана призвало строго соблюдать правила при поездках на освобожденные территории

МВД Азербайджана призвало граждан и гостей страны строго соблюдать все правила при поездках на освобожденные территории в праздничные дни.

В обращении ведомства говорится, что в праздничные дни сотрудники полиции будут работать в усиленном режиме и примут все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и туристов.

"Однако люди должны понимать возложенную на них ответственность и следовать правилам. При наличии разрешения будет обеспечено свободное и беспрепятственное передвижение. Если вы путешествуете на личном автомобиле, необходимо двигаться исключительно по заранее определенным маршрутам. Запрещено пользоваться второстепенными дорогами", - говорится в обращении.

В МВД также призвали не брать с собой алкогольные напитки, легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества при поездках на освобожденные территории, посещать лишь места, предназначенные для отдыха.

"В Шуше, Лачыне, Зангилане, Физули, Агдере и других живописных уголках Карабаха вы должны соблюдать все правила безопасности, избегать ситуаций, вызывающих общественное беспокойство, и своим поведением не нарушать атмосферу стабильности. Давайте в эти особые дни будем еще более солидарны, чем всегда, и станем свидетелями безопасных, благополучных, полных любви и счастья моментов", - говорится в сообщении.

Источник: Report