В Турции задержаны 37 человек, распространявших в соцсетях провокационные статусы на фоне задержания Имамоглу

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о выявлении 261 аккаунта, распространявших провокационные публикации и задержании в связи с этим 37 человек.

По его словам, на фоне расследования Стамбульской прокуратурой дел о коррупции в городской мэрии, и выдачи ордеров на задержание в его рамках 106 человек, в том числе мэра Экрема Имамоглу, в некоторых соцсетях стали распространяться статусы, подстрекающие к розни, вражде, совершению правонарушений.

Публикации распространялись с 261 аккаунта, в том числе 62 – из-за рубежа. 66% аккаунтов именные, 34% - боты.

Задержаны 37 человек, проводятся меры по установлению местонахождения остальных причастных к провокациям.

Источник: Hürriyet