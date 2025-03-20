В Калифорнии арестовали укравших более тысячи iPhone мошенников

Власти Калифорнии ликвидировали масштабную криминальную сеть, занимавшуюся хищением iPhone и другой электроники.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно источнику, 13 участников группы использовали автоматизированные скрипты для получения данных из систем курьерской службы FedEx и прибегали к подкупу сотрудников оператора AT&T для получения конфиденциальной информации клиентов.

Преступники действовали по отлаженной схеме: одни продавали данные о доставках, а так называемые бегунки похищали посылки с устройствами с порогов домов в течение нескольких минут после их доставки. Украденная техника затем отправлялась для перепродажи за границу. Предполагается, что с помощью этой схемы мошенники успели украсть более тысячи гаджетов.

Дело сдвинулось, когда двое мошенников пришли в FedEx, чтобы отправить посылку. Они заявили, что в посылке находится детская одежда, однако служба безопасности FedEx обнаружила в ней украденные iPhone и изъяла их. Когда посылка пришла без содержимого, один из мошенников обратился в службу поддержки FedEx с жалобой на пропажу iPhone. Компания ответила разбирательством.

Компании FedEx и AT&T активно сотрудничали с властями для пресечения схемы и задержания преступников.

Все участники сети обвиняются в краже в особо крупном размере. Им грозит до 20 лет тюремного заключения.

Источник: Gazeta.Ru