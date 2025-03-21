Германия конфисковала танкер Eventin с грузом нефти стоимостью €40 млн

Таможня Германии 14 марта конфисковала перевозивший нефть и шедший под флагом Панамы танкер Eventin, потерявший управление у берегов ФРГ 10 января.

Об этом сообщает издание Spiegel, ссылаясь на собственную информацию.

Командование Германии по ЧС на море 10 января заявило о том, что танкер Eventin с 99 тыс. тонн нефти лишился управления и дрейфует близ Рюгена. Затем судно отбуксировали к порту Засниц на немецком острове Рюген.

«В соответствии с распоряжением о конфискации главного таможенного управления как старый танкер, так и около 100 тыс. тонн сырой нефти стоимостью около €40 млн теперь переходят в немецкую собственность», — отмечает Spiegel.

Источник: Gazeta.Ru