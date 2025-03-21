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В Иране ответили на угрозы со стороны США

First News Media14:22 - Сегодня
В Иране ответили на угрозы со стороны США

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Иран ответит «увесистой пощечиной» каждому, кто нанесет вред иранскому народу.

Об этом сообщает ТАСС.

«Они (США) должны знать, что мы никогда не инициировали конфликт, но каждый, кто причинит зло (Ирану. — «Газета.Ru»), встретит увесистую пощечину», — сказал Хаменеи.

До этого портал Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп дал Ирану два месяца на заключение нового соглашения по иранской ядерной программе. Утверждается, что глава Белого дома направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи соответствующее письмо.

Источник: Gazeta.Ru

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