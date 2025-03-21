Армения и РФ обсудят новое соглашение по трансляции российских телеканалов

Представители Армении и России обсудят в Ереване возможность подписания нового соглашения по трансляции российских телеканалов.

Об этом на брифинге заявил министр высокотехнологичной промышленности Мхитар Айрапетян.

"Мы пригласили наших российских партнеров в Ереван, где обсудим возможность подписания обновленного соглашения. Поскольку окончательного соглашения нет, я не считаю правильным детализировать наши предложения", - отметил он и добавил, что одним из предложений является трансляция армянского Общественного телевидения по общественному мультиплексу России.

Ранее Айрапетян заявил, что если РФ и Армения не придут к соглашению по данному вопросу, то армянские власти могут расторгнуть договор о вещании. Армянский регулятор уже запретил трансляцию авторских передач "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" и "Вечер с Владимиром Соловьевым". В Армении через общественный мультиплекс ретранслируются российские Первый канал, "Культура" и РТР-Планета. Также в Армении вещает межгосударственный телеканал "Мир", штаб-квартира которого находится в Москве.

Источник: ТАСС