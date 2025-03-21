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Трамп подписал указ о начале ликвидации Минобразования США

First News Media09:43 - Сегодня
Трамп подписал указ о начале ликвидации Минобразования США

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, предписывающий министру образования Линде МакМахон начать ликвидацию возглавляемого ей министерства.

"Сегодня мы предпринимаем историческое действие, которое готовилось 45 лет", - заявил Трамп на церемонии подписания в Восточном зале Белого дома.

"Я подпишу исполнительный приказ о начале ликвидации федерального министерства образования. (...) Полезные функции министерства будут сохранены, полностью сохранены", - добавил он.

Согласно указу, опубликованному Белым домом, "министр образования должен в максимально возможной степени, соответствующей и разрешенной законом, предпринять все необходимые шаги для содействия закрытию министерства образования и возвращения полномочий в области образования штатам и местным сообществам, обеспечивая при этом эффективное и бесперебойное предоставление услуг, программ и льгот, на которые полагаются американцы".

Для полного упразднения министерства потребуется одобрение Конгресса США. Трамп выразил надежду, что демократы проголосуют за принятие соответствующего закона.

Тем временем главный демократ из комитета по образованию палаты представителей Бобби Скотт заявил, что этот "безрассудный" указ подвергнет риску "учащихся с низкими доходами, цветных студентов, студентов с ограниченными возможностями и сельских студентов".

Источник: INTERFAX.RU

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