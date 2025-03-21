Додик: нужно новое соглашение по Боснии и Герцеговине либо ее разделение

Президент Республики Сербской (РС) (энтитета Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик считает, что необходимо достичь нового соглашения об устройстве Боснии и Герцеговины либо разделить ее мирным путем.

"Босния и Герцеговина - нежеланная и невозможная страна, и единственным решением для нее является либо новое соглашение, либо [ее] разделение.

Архитекторы Дейтонского соглашения завершили свою работу в тот день, когда они провели границу между энтитетами", - написал Додик в Х.

По словам главы Республики Сербской, в будущем ни одно решение центральных органов власти БиГ не должно быть реализовано без согласия Народной скупщины (парламента) энтитета. Он также подчеркнул, что РС постепенно вернет себе принадлежащие ей полномочия.

"Республика Сербская <...> никогда не имела большей поддержки в мире, чем сейчас. У нас прекрасные отношения с Россией и хорошие перспективы развития отношений с администрацией [президента США Дональда] Трампа, которые являются двумя центрами мировой политики", - сообщил глава энтитета.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории БиГ) и Республики Сербской (около 49% территории), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).

Суд Боснии и Герцеговины 26 февраля приговорил Додика к году тюремного заключения и шести годам запрета на политическую деятельность за игнорирование решений высокого представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта. Речь идет о решении суда первой инстанции, которое может быть обжаловано. 12 марта прокуратура БиГ запросила содействие органов безопасности в задержании Додика, премьер-министра Республики Сербской Радована Вишковича и председателя парламента энтитета Ненада Стевандича. Глава МВД Республики Сербской Синиша Каран исключил возможность их задержания.

Источник: ТАСС