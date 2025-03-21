Посольство Турции выразило соболезнования Азербайджану

Посольство Турции в Баку выразило соболезнования Азербайджану в связи с гибелью военнослужащих, попавших под снежную лавину в Гедабейском районе.

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«Сегодня мы с прискорбием узнали о гибели двух азербайджанских солдат, попавших под снежную лавину в Гедабее 19 марта.

Выражаем соболезнования братскому народу Азербайджана и желаем упокоения душ наших братьев, погибших в результате этого трагического происшествия», – отмечается в тексте соболезнования.

Ранее Минобороны и МЧС Азербайджана распространили совместную информацию, в которой сообщили об обнаружении тел попавших под снежную лавину военнослужащих.