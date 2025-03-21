Посольство Турции выразило соболезнования Азербайджану
Посольство Турции в Баку выразило соболезнования Азербайджану в связи с гибелью военнослужащих, попавших под снежную лавину в Гедабейском районе.
Cоответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в соцсети Х.
«Сегодня мы с прискорбием узнали о гибели двух азербайджанских солдат, попавших под снежную лавину в Гедабее 19 марта.
Выражаем соболезнования братскому народу Азербайджана и желаем упокоения душ наших братьев, погибших в результате этого трагического происшествия», – отмечается в тексте соболезнования.
Ранее Минобороны и МЧС Азербайджана распространили совместную информацию, в которой сообщили об обнаружении тел попавших под снежную лавину военнослужащих.
Gedebey’de 19 Mart’ta çığ altında kalan iki Azerbaycan askerinin vefat ettiğini bugün teessürle öğrendik.
Yaşanan elim olay neticesinde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor; Can Azerbaycan halkına taziyelerimizi sunuyoruz. https://t.co/n9Eo4DqlS7 — Türkiye in Azerbaijan (@TC_BakuBE) March 21, 2025