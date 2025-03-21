Трамп опроверг информацию об организации секретного брифинга для Маска

Данные о том, что министерство обороны США планирует провести секретный брифинг для предпринимателя Илона Маска по поводу планов властей на случай возможного конфликта с КНР, не соответствуют действительности.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети Truth Social написал президент страны Дональд Трамп.

По его словам, распространенная СМИ информация является фальшивой.

«Они ошибочно заявили, что Маск завтра (21 марта) отправится в Пентагон, чтобы ему провели брифинг о любой потенциальной «войне с КНР». Как нелепо», — отметил американский лидер.

Глава государства подчеркнул, что участники встречи не собирались обсуждать действия Пекина и даже упоминать его. В связи с этим Трамп назвал позорными попытки журналистов «придумывать такую ложь».

Источник: Gazeta.Ru