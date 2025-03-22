Израиль ликвидировал главу военной разведки ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу военной разведки палестинского движения ХАМАС Усаму Табаша на юге сектора Газа.

Об этом сообщается в Telegram-канале израильских вооруженных сил.

«ЦАХАЛ и Общая служба безопасности Израиля провели совместную операцию и ликвидировали Усаму Табаша, который был главой военной разведки и подразделения наблюдения и целеуказания ХАМАС», - отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что Табаш был «важным источником оперативных знаний» для палестинского движения, а также занимал в нем различные руководящие должности. В ЦАХАЛ добавили, что во время атаки на Израиль 7 октября 2023 года в рамках своей должности он отвечал за планирование и координацию целей и задач проникновения.