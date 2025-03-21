В доме одной из ключевых фигур мэрии Стамбула при обыске обнаружено большое количество валюты - ВИДЕО

В Турции продолжается расследование дела о коррупции в мэрии Стамбула.

Как сообщает TRT Haber, в рамках расследования проведен обыск в доме пресс-секретаря задержанного мэра Экрема Имамоглу, председателя правления Medya AŞ Мурата Онгуна, который считается одной из ключевых фигур Стамбульской мэрии.

В ходе обыска в его доме обнаружено и изъято большое количество иностранной валюты и турецких лир.

По требованию прокуратуры на основе данных управления по расследованию финансовых преступлений (MASAK), суд постановил наложить арест на имущество Онгуна. Сам он был задержан.