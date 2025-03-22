В Ватикане отвергли возможность отречения папы Римского

Папа Римский Франциск не будет отрекаться от престола, несмотря на серьезную болезнь.

Об этом заявил близкий к понтифику аргентинский кардинал Виктор Мануэл Фернандес, префект Дикастерии доктрины веры в интервью газете Corriere della Sera.

«Не думаю совершенно, чтобы он мог отречься. Это точно нет», — сказал священнослужитель.

По словам кардинала, физически понтифик чувствует себя хорошо, но ему сложно говорить, предстоит долгая реабилитация.

Источник: Gazeta.Ru