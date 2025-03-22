В Турции во время протестов задержаны более 340 человек
В ходе протестов, которые прошли вечером 21 марта в ряде турецких городов в связи с арестом стамбульского мэра Экрема Имамоглу, задержаны 343 человека.
Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Х министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
«343 подозреваемых были задержаны в ходе протестов, которые прошли вчера вечером в Стамбуле, Анкаре, Измире, Адане, Анталье, Чанаккале, Эскишехире, Конье и Эдирне в связи с расследованием муниципалитета Стамбула, проведенным Главной прокуратурой Стамбула.
Тем, кто стремится нарушить общественный порядок, угрожает миру и безопасности нашей страны, ищет хаоса и провокаций, никогда не будет предоставлен шанс, и мы определенно не будем их терпеть.
Наши сотрудники полиции, являющиеся гарантами нашего мира и безопасности, несут службу днем и ночью», - говорится в публикации главы турецкого МВД.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne’de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı❗️
Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 22, 2025