В Турции во время протестов задержаны более 340 человек

В ходе протестов, которые прошли вечером 21 марта в ряде турецких городов в связи с арестом стамбульского мэра Экрема Имамоглу, задержаны 343 человека.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Х министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

«343 подозреваемых были задержаны в ходе протестов, которые прошли вчера вечером в Стамбуле, Анкаре, Измире, Адане, Анталье, Чанаккале, Эскишехире, Конье и Эдирне в связи с расследованием муниципалитета Стамбула, проведенным Главной прокуратурой Стамбула.

Тем, кто стремится нарушить общественный порядок, угрожает миру и безопасности нашей страны, ищет хаоса и провокаций, никогда не будет предоставлен шанс, и мы определенно не будем их терпеть.

Наши сотрудники полиции, являющиеся гарантами нашего мира и безопасности, несут службу днем и ночью», - говорится в публикации главы турецкого МВД.