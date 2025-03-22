У посольства США в Армении проходит акция протеста

У посольства США в Иреване проходит акция протеста против биологических военных баз Пентагона в Армении, сообщает Sputnik Армения.

Граждане держат в руках плакаты «Нет биологическим военным базам Пентагона в Армении!», «Нет смертоносным военным биологическим лабораториям США», «Биологические лаборатории США представляют угрозу для Армении», «Представитель Deep State Кристина Квин — вон из Армении!» и др.

В ходе акции военный эксперт Айк Наапетян отметил, что пока в Армении есть такие дипломаты, как посол США, Никол Пашинян и возглавляемое им правительство будут продолжать оставаться у власти.

«Уже принято решение о переброске войсковой части из Германии в Армению. О чем, полагаю, власти Армении предпочли бы умолчать. Но, тем не менее, эта информация просочилась наружу, и эта войсковая часть со 151 единицей технических средств будет доставлена в Армению для участия в учениях в июле-августе. В том числе будет разыгран сценарий эпидемии африканской чумы свиней. В Армении эта болезнь не распространена.

Зачем они приезжают? Биолаборатории стали испытательными полигонами. Тем более, что облака сгущаются над нашей соседней Исламской Республикой Иран. И в этом плане Армения может стать площадкой. Таким образом, мы заявляем, что 13 лабораторий, действующих в Армении, должны быть выведены из нашей страны. И никакой войсковой части из Германии, НАТО или Пентагона нечего делать в Армении!» — сказал Наапетян.

Бывший начальник Государственной службы безопасности пищевых продуктов Григор Григорян подчеркнул, что недавно был опубликован материал, в котором бывший сотрудник USAID информирует другого сотрудника об определенных действиях, предпринятых в рамках программ по снижению биологических рисков. Григорян отметил, что этот сотрудник предупредил об их опасности.

«На территории нашей страны совершаются подозрительные действия, и в случае расследования может быть установлено, что они нарушают некоторые положения Конвенции о биологическом оружии. Новая администрация США заняла жесткую позицию в отношении экспериментов, угрожающих здоровью людей и животных. Сейчас я обращаю внимание Трампа на действия, предпринимаемые в рамках программ США по снижению биологических рисков на территории Армении. Эти программы должны пройти экспертизу», — сказал Григорян.

Другая участница акции Алла Акопян анонсировала сбор подписей в Армении за объявление посла США Кристины Квин персоной нон грата.

Она призвала армян США также провести аналогичный сбор подписей против посла Армении в США Лилит Макунц, которая ничего не сделала для армянства, и должна быть выслана из этой страны.

В понедельник участники акции собираются передать письмо со своими требованиями послу США в Армении.