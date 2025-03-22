Нетаньяху отдал приказ атаковать десятки целей «Хезболлы» в Ливане
Премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что отдал приказ нанести удары по десяткам объектов шиитского движения «Хезболла» в Ливане в ответ на ракетные обстрелы.
Об этом сообщила канцелярия израильского премьера, передает агентство Reuters.
«Армия обороны Израиля в настоящее время атакует объекты «Хезболлы» в Южном Ливане. Подробности последуют», — говорится в сообщении.
В канцелярии Нетаньяху добавили, что правительство Ливана несет полную ответственность за все происходящее на его территории.
Утром в субботу армия Израиля впервые с ноября 2024 года зафиксировала обстрел северных районов страны на границы с Ливаном.
Источник: Gazeta.Ru
207