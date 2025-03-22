Президент ФРГ подписал поправки для увеличения госдолга на оборону страны

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал принятые парламентом поправки в конституцию страны, за счет который будущее правительство планирует серьезно увеличить государственные заимствования для финансирования увеличивающихся расходов на оборону и инфраструктуру.

Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на канцелярию Штайнмайера.

18 марта соответствующие поправки были приняты бундестагом. 21 марта решение было одобрено бундесратом – законодательным органом Германии, представляющим федеральные земли.

После того как поправки были подписаны президентом, они будут опубликованы в Вестнике федерального законодательства.

Источник: Gazeta.Ru