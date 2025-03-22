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Эрсин Татар: ТРСК и Азербайджан могут активно сотрудничать в сферах энергетики и туризма - ФОТО

First News Media23:59 - 22 / 03 / 2025
Эрсин Татар: ТРСК и Азербайджан могут активно сотрудничать в сферах энергетики и туризма - ФОТО

Турецкая Республика Северного Кипра и Азербайджан обладают большим потенциалом сотрудничества, в том числе, в энергетической сфере. Есть возможность активного взаимодействия и в сфере туризма.

Об этом заявил Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар на встрече с делегацией, возглавляемой руководителей рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям Азербайджан-ТРСК Джаванширом Фейзиевым.

Лидер турецкого Кипра привлек внимание к исторической и культурной общности народов Турции, ТРСК и Азербайджана, отметил значимость изречения «Одна нация, три государства».

Он назвал ТРСК «самым южным тюркским государством», выразив надежду на скорое открытие прямых авиарейсов между Баку и Лефкошей через территорию Турции.

По его словам, в Лефкоше выступают также за увеличение числа азербайджанских студентов в вузах турецкого Кипра.

Глава государства попросил членов делегации передать искренние приветствия народу Азербайджана, государственным деятелям и представителям НПО нашей страны.

Дж. Фейзиев, в свою очередь, привлек внимание к налаживанию новых контактов между двумя странами.

Парламентарий выразил удовлетворение нахождением в ТРСК в связи с фестивалем Новруза, отметив, что в Лефкошу прибыли деятели искусства из различных тюркских стран.

Депутат анонсировал скорый визит в Лефкошу группы предпринимателей из Азербайджана, которые изучат возможности рынка и продукции, производимой в ТРСК.

Кроме того, Дж.Фейзиев информировал лидера ТРСК о планах приглашения в мае в Баку спикера парламента турецкого Кипра Зии Озтюрклера.

Он выразил уверенность в том, что связи Азербайджана и ТРСК будут и далее развиваться, в том числе в межпарламентской плоскости.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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