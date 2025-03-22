Сборная Азербайджана по футболу проиграла Гаити - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Футбольная сборная Азербайджана потерпела поражение от команды Гаити в товарищеском поединке.
Национальная команда, приняв соперника на стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте, проиграла свой первый матч 2025 года со счетом 0:3.
В составе гостей дублем отметился Францди Пьерро (9, 63), еще один гол забил Жан Жак (83).
На 84-й минуте азербайджанский футболист Элвин Джафаргулиев получил красную карточку и был удален с поля.
17:45
Сегодня футбольная сборная Азербайджана проведет товарищеский матч с командой из Гаити.
Cборная примет соперника на Сумгайытском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде. Азербайджанские футболисты нацелены на победу в своем первом матче 2025 года.
Встречу будет обслуживать турецкая судейская бригада во главе с Кадиром Сагламом. Функции четвертого судьи будет выполнять Фарид Гаджиев.
Матч начнется в 21:45.