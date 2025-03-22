Сборная Азербайджана по футболу проиграла Гаити - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Футбольная сборная Азербайджана потерпела поражение от команды Гаити в товарищеском поединке.

Национальная команда, приняв соперника на стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте, проиграла свой первый матч 2025 года со счетом 0:3.

В составе гостей дублем отметился Францди Пьерро (9, 63), еще один гол забил Жан Жак (83).

На 84-й минуте азербайджанский футболист Элвин Джафаргулиев получил красную карточку и был удален с поля.

17:45

Сегодня футбольная сборная Азербайджана проведет товарищеский матч с командой из Гаити.

Cборная примет соперника на Сумгайытском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде. Азербайджанские футболисты нацелены на победу в своем первом матче 2025 года.

Встречу будет обслуживать турецкая судейская бригада во главе с Кадиром Сагламом. Функции четвертого судьи будет выполнять Фарид Гаджиев.

Матч начнется в 21:45.