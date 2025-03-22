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ЦБ Турции провел интервенции для поддержания курса лиры

First News Media20:43 - Сегодня
ЦБ Турции провел интервенции для поддержания курса лиры

Центральный банк Турции за последние три дня осуществил интервенции на рынке на $26 миллиардов для поддержания курса национальной валюты, упавшего на фоне политической турбулентности в стране.

Об этом сообщает Habertürk.

«Доллар завершил эту насыщенную событиями неделю с ростом на 3,2% по отношению к турецкой валюте — лире. Ограничением роста стали меры, предпринятые Центральным банком Турции», — говорится в сообщении.

В четверг ЦБ Турции провел интервенции на $12 млрд, в четверг и пятницу интервенции составили $14 млрд.

Источник: Gazeta.Ru

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