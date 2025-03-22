Спецпосланник президента США: Путин молился за Трампа

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным тот рассказал, как молился за Дональда Трампа.

Как добавил Уиткофф, Владимир Путин подарил президенту США портрет, заказанный «у ведущего российского художника».

«Он (Владимир Путин) рассказал мне историю, как, когда президент (Дональд Трамп) был ранен, он пошел в свою местную церковь, встретился со своим священником и молился за президента, не потому, что он бы стал президентом США, а потому, что у него была дружба с ним, и он молился за своего друга»,— сказал Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое опубликовано в соцсети X.

Как добавил спецпредставитель, Владимир Путин на переговорах передал ему портрет Дональда Трампа и попросил передать его президенту США. Уиткофф уточнил, что сделал это.

Переговоры Владимира Путина и Стивена Уиткоффа прошли в Москве 13 марта. После них президент России заявил, что Москва согласна на прекращение огня в Украине при условии, что это приведет к долгосрочному миру.

Источник: «Коммерсант»