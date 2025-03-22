В Страсбурге состоялся концерт мугама, посвященный празднику Новруз - ФОТО

В Страсбурге по случаю праздника Новруз состоялся концерт мугама, организованный постоянным представительством Азербайджана при Совете Европы.

На концерте, проведенном в старинной церкви Сен-Пьер-ле-Жон в центре Страсбурга, участвовали официальные лица Совета Европы, представители дипломатического корпуса, местной общественности и члены азербайджанской общины.

Постоянный представитель Азербайджана при Совете Европы Фахраддин Исмаилов подробно проинформировал о празднике Новруз и культурном наследии нашего народа. Он напомнил, что в 2010 году Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 21 марта «Международным днем Новруз», а в 2016 году Новруз был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

В сопровождении Ровшана Гурбанова (тар) и Тогрула Асадуллаева (кеманча) талантливые и молодые ханенде нашей страны Равана Гурбанова и Миралам Мираламов исполнили музыкальные композиции, посвященные празднику Новруз и приходу весны. Затронувшие душу образцы азербайджанского мугама были встречены с восхищением и аплодисментами.

Источник: АЗЕРТАДЖ