Трамп пригрозил тюрьмами Сальвадора участникам вандализма против Tesla

Участникам вандализма против автомобилей и зарядных станций Tesla будет грозить лишение свободы в тюрьмах Сальвадора на срок до 20 лет.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Жду, когда больные террористы-отморозки получат 20 лет тюрьмы за то, что они делают с Илоном Маском и Tesla», — отметил он.

Трамп допустил, что злоумышленники «могли бы отбывать наказание в тюрьмах Сальвадора».

Источник: Gazeta.Ru