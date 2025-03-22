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Папе Римскому придется заново учиться говорить после лечения

First News Media10:47 - Сегодня
Папе Римскому придется заново учиться говорить после лечения

Кардинал Виктор Мануэль Фернандес заявил, что папе Римскому Франциску придется заново учиться говорить после лечения.

Об этом пишет Reuters.

Также он опроверг появившуюся в СМИ информацию, что понтифик якобы собирается отречься от престола. Священнослужитель отметил, что папа Римский идет на поправку и чувствует себя лучше.

«У папы Римского все хорошо, но кислородная терапия высушивает все. <...> В целом его физическое состояние такое же, как и раньше», — заверил кардинал.

Источник: Gazeta.Ru

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