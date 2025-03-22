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Уиткофф: ХАМАС сможет оставаться в секторе Газа, только после своей демилитаризации

First News Media11:17 - Сегодня
Уиткофф: ХАМАС сможет оставаться в секторе Газа, только после своей демилитаризации

Соединенные Штаты ведут непрямые переговоры с радикальным палестинским движением ХАМАС, обсуждая возможность как остановки ударов Израиля по сектору Газа, так и завершения нынешнего конфликта путем диалога.

Об этом заявил в обнародованном в пятницу интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Мы прямо сейчас ведем переговоры о том, чтобы, возможно, остановить некоторые из этих ударов Израиля и, возможно, завершить этот конфликт диалогом», - отметил спецпредставитель.

При этом он подтвердил, что Вашингтон считает допустимым сохранение в секторе Газа присутствия ХАМАС в случае демилитаризации последнего. «Чего хочет ХАМАС? Думаю, они хотят оставаться там до скончания века и управлять Газой. А это неприемлемо», - сказал Уиткофф. «Для нас приемлемо следующее: им необходимо произвести демилитаризацию, и тогда, возможно, они смогут там немного находиться, быть вовлеченными политически», - добавил он. Уиткофф уточнил, что переговоры с ХАМАС ведутся через Катар.

По словам Уиткоффа, ключом к урегулированию конфликта в Газе является демилитаризация ХАМАС, проведение реальных выборов и создание новой системы безопасности.

«Мы должны демилитаризовать ХАМАС. Нам нужны настоящие выборы в Газе. Там нужен совершенно новый подход к мышлению. Мы должны создать реальную силу безопасности, которая сможет гарантировать Израилю, что у них не будет долгосрочных проблем с Газой», - подчеркнул Уиткофф.

Он подчеркнул, что возобновление операции Израиля в Газе, хотя и стало неизбежным шагом, было вызвано нежеланием палестинского движения идти на компромисс. «ХАМАС не отвечал или давал неразумные ответы.

Десять дней назад на Арабском саммите мы представили разумное предложение - мост к мирному соглашению, демилитаризации ХАМАС и обсуждению долгосрочного перемирия. Реакция ХАМАС была совершенно неприемлемой», - отметил он.

Уиткофф добавил, что предупреждал участников саммита о высокой вероятности военного ответа Израиля. «Я не знал заранее, что Израиль пойдет на это, но по реакции ХАМАС я понял, что это станет единственной альтернативой. Возможно, теперь мы сможем использовать эту ситуацию, чтобы заставить ХАМАС быть более разумным», - сказал он.

Спецпосланник также заявил, что влияние ХАМАС в регионе «основано на насилии», что делает демилитаризацию движения необходимой. «Если Израиль будет считать, что ХАМАС останется в Газе надолго, этот конфликт никогда не закончится», - отметил Уиткофф. На его взгляд, единственный способ справиться с этим - удовлетворить всех участников и гарантировать, что атака на Израиль, подобная той, что произошла 7 октября 2023 года, больше никогда не повторится.

Источник: ТАСС

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