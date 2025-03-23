Песков: последний разговор Путина и Трампа был одним из самых длинных в истории

Последний разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продлился около двух часов, но это условный подсчет, потому что в длительность звонка также входит проверка связи, общение переводчиков, пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Обычно телефонные разговоры начинаются с того, что происходит соединение: тестируют звук, тестируют голос переводчика, потому что ведь слова президентов переводятся в обе стороны. И в целом, если взять время включая перевод, это длилось около двух часов", - объяснил он, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Песков прокомментировал утверждения о том, что это была самая продолжительная беседа лидеров России и США. "Действительно, по продолжительности это был, наверное, один из самых длинных по времени разговоров двух глав государств", - подтвердил он.

Источник: ТАСС