По делу Имамоглу в Стамбуле арестованы еще три чиновника

Суд принял решение об аресте еще трех должностных лиц в рамках расследования, начатого в отношении председателя Стамбульского муниципалитета (мэра) Экрема Имамоглу по подозрению в коррупции и поддержке террористов.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, это председатель муниципалитета Шишли Расул Эмрах Шахан, директор Института реформ Мехмет Али Чалышкан и заместитель генерального секретаря Стамбульского муниципалитета Махир Полат.

Указанные лица обвиняются в оказании помощи вооруженной террористической организации.

Напомним, что ранее в Турции был арестован мэр Стамбула Экрем Имамоглу.