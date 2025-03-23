 Путин и Трамп договорились при необходимости продолжать контакты, сообщил Песков | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Путин и Трамп договорились при необходимости продолжать контакты, сообщил Песков

First News Media16:30 - Сегодня
Путин и Трамп договорились при необходимости продолжать контакты, сообщил Песков

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились при необходимости продолжать контакты.

Информацией оперативно обмениваются и команды двух стран, отметил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Безусловно", - ответил представитель Кремля на вопрос, может ли быть организован новый разговор, если выяснится, что Киев не выполняет договоренности.

"Президенты подтвердили свое намерение далее продолжать при необходимости контакты, - добавил Песков. - Помимо этого, налажены контакты и по линии команд. И это позволяет весьма оперативно обмениваться информацией по наиболее актуальным вопросам".

Источник: ТАСС

Поделиться:
186

Актуально

Общество

Как долго в Баку продлится нестабильная погода?

В мире

Арестованного мэра Стамбула сняли с должности

Общество

На ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости

Общество

В Баку и на Абшероне завтра ожидаются осадки

В мире

Арестованного мэра Стамбула сняли с должности

Путин и Трамп договорились при необходимости продолжать контакты, сообщил Песков

Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Грузию

Папа римский впервые после госпитализации появился на публике

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Лидер CHP отреагировал на задержание мэра Стамбула

Спецпосланник президента США: Путин молился за Трампа

У посольства США в Армении проходит акция протеста

Мэра Стамбула Имамоглу допрашивали пять часов

Последние новости

Арестованного мэра Стамбула сняли с должности

Сегодня, 18:15

Как долго в Баку продлится нестабильная погода?

Сегодня, 18:05

Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 17:30

На ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости

Сегодня, 17:05

В Гахе женщина скончалась после инъекции на дому

Сегодня, 16:40

Путин и Трамп договорились при необходимости продолжать контакты, сообщил Песков

Сегодня, 16:30

Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Грузию

Сегодня, 16:00

Папа римский впервые после госпитализации появился на публике

Сегодня, 15:45

По делу Имамоглу в Стамбуле арестованы еще три чиновника

Сегодня, 15:25

Задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков

Сегодня, 15:00

В Норвегии обезвреживают авиабомбу времен Второй мировой войны

Сегодня, 14:35

Трамп пообещал остановить Путина

Сегодня, 14:25

В Баку и на Абшероне завтра ожидаются осадки

Сегодня, 14:00

Песков: последний разговор Путина и Трампа был одним из самых длинных в истории

Сегодня, 13:45

Пиастри стал победителем Гран-при Китая Формулы 1

Сегодня, 13:25

В МИД Азербайджана поздравили Пакистан с национальным праздником

Сегодня, 13:05

Телеканал Совета Федерации России подготовил сюжет о визите Валентины Матвиенко в Баку

Сегодня, 12:50

Президент Азербайджана: Нынешний уровень азербайджано-пакистанского стратегического партнерства вызывает большое удовлетворение

Сегодня, 12:35

Чего хочет Пашинян?

Сегодня, 12:25

Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Сегодня, 12:00
Все новости
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС
1news TV

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

До Новруза остаются считанные дни, и вся страна активно готовится к одному из самых любимых праздников весны. Представляем вашему вниманию опрос,18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25