Путин и Трамп договорились при необходимости продолжать контакты, сообщил Песков

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились при необходимости продолжать контакты.

Информацией оперативно обмениваются и команды двух стран, отметил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Безусловно", - ответил представитель Кремля на вопрос, может ли быть организован новый разговор, если выяснится, что Киев не выполняет договоренности.

"Президенты подтвердили свое намерение далее продолжать при необходимости контакты, - добавил Песков. - Помимо этого, налажены контакты и по линии команд. И это позволяет весьма оперативно обмениваться информацией по наиболее актуальным вопросам".

Источник: ТАСС