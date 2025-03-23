Папа римский впервые после госпитализации появился на публике

Папа римский Франциск, завершающий курс лечения в римской больнице "Агостино Джемелли", в воскресенье впервые за пять недель с момента госпитализации предстал на публике, сообщает Associated Press (AP).

Понтифик появился на балконе над главным входом клиники и благословил сотни верующих, собравшихся у здания.

Пришедшие увидеть Франциска выкрикивали его имя и скандировали: "Да здравствует папа!".

Позднее понтифика должны выписать, и он вернется в Ватикан. Однако накануне врач Серджо Альфиери, отвечающий за лечение Франциска в больнице, предупредил, что пациенту потребуется время для окончательного выздоровления. Планируется, что курс лечения на дому продлится два месяца. В течение этого периода доступ людей к Франциску будет ограничен.