Экрем Имамоглу отстранен от обязанностей мэра Стамбула

Глава Беюкшехерского муниципалитета Стамбула (БМС) Экрем Имамоглу, в отношении которого было принято решение об аресте в результате судебного разбирательства 23 марта, председатели городских муниципалитетов районов Бейликдюзю и Шишли Мехмет Мурат Чалык и Ресул Эмрах Шахан отстранены от своих должностей в качестве временной меры.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Министерство внутренних дел Турции распространило по этому поводу письменное заявление.

В нем говорится, что исполнительный представитель Шишли Джевдет Эртюркмен был назначен со стороны управления Стамбула адвокатом председателя муниципалитета этого района.