Лесные пожары в Южной Корее привели к гибели четырех человек

По предварительным данным, на утро воскресенья четыре человека погибли, шестеро пострадали в результате лесных пожаров, охвативших юго-восточный район Южной Кореи, сообщило агентство "Ренхап" со ссылками на власти.

Распространению пожаров способствует сильный ветер, около 1,5 тыс. человек эвакуированы из опасных районов, отмечает агентство.

"Лесные пожары быстро распространяются на более обширные регионы из-за сухой погоды, угрожая жизням людей", - заявил замначальника Центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий Ли Хан Ген, пообещав приложить все усилия для тушения пожаров.