ХАМАС выразил готовность проявить гибкость для достижения соглашения по Газе

Палестинское движение ХАМАС готово "проявить всю необходимую гибкость" для достижения соглашения о всеобъемлющем прекращении огня в секторе Газа и о выводе оттуда израильских военных.

Об этом представители радикалов объявили в ходе встречи в Анкаре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

"Члены делегации ХАМАС подчеркнули, что считают необходимым, чтобы Израиль соблюдал соглашение о прекращении огня, а также заявили, что движение придерживается сделки и готово проявить всю необходимую гибкость ради заключения соглашения о всеобъемлющей приостановке боевых действий в секторе Газа, обмене заложников [на палестинских заключенных] и выводе израильских военных из анклава", - говорится в пресс-релизе ХАМАС, опубликованном в Telegram-канале движения по итогам переговоров в Анкаре. Делегацию радикалов на встрече возглавил лидер переговорной группы ХАМАС Халиль аль-Хейя.

Источник: ТАСС