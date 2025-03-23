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ХАМАС выразил готовность проявить гибкость для достижения соглашения по Газе

First News Media09:10 - Сегодня
ХАМАС выразил готовность проявить гибкость для достижения соглашения по Газе

Палестинское движение ХАМАС готово "проявить всю необходимую гибкость" для достижения соглашения о всеобъемлющем прекращении огня в секторе Газа и о выводе оттуда израильских военных.

Об этом представители радикалов объявили в ходе встречи в Анкаре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

"Члены делегации ХАМАС подчеркнули, что считают необходимым, чтобы Израиль соблюдал соглашение о прекращении огня, а также заявили, что движение придерживается сделки и готово проявить всю необходимую гибкость ради заключения соглашения о всеобъемлющей приостановке боевых действий в секторе Газа, обмене заложников [на палестинских заключенных] и выводе израильских военных из анклава", - говорится в пресс-релизе ХАМАС, опубликованном в Telegram-канале движения по итогам переговоров в Анкаре. Делегацию радикалов на встрече возглавил лидер переговорной группы ХАМАС Халиль аль-Хейя.

Источник: ТАСС

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